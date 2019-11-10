Американский рэпер планирует баллотироваться в президенты США
Воскресенье, 10 ноября 2019, 00:08
Рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году.
Источник: заявление артиста, сообщает портал NME
Прямая речь: "Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей ".
"Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест".
Напомним:
- Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем в мире по версии журнала Forbes.