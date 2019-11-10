Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американский рэпер планирует баллотироваться в президенты США

Воскресенье, 10 ноября 2019, 00:08
Американский рэпер планирует баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году.

Источник: заявление артиста, сообщает портал NME

Прямая речь: "Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей ".

"Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест".

Напомним:

  • Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем в мире по версии журнала Forbes.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
США
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины - Белый дом
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: