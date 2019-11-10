Американский рэпер планирует баллотироваться в президенты США

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Воскресенье, 10 ноября 2019, 01:08

Рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году.

Источник: заявление артиста, сообщает портал NME

Прямая речь: "Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей ".

"Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест".

Напомним:

  • Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем в мире по версии журнала Forbes.

Темы: США виборы


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