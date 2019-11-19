Трамп: Є протилежний ефект імпічменту, який не висвітлюють ЗМІ

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Вівторок, 19 листопада 2019, 23:51

Президент США Дональд Трамп заявив, що Демократична партія використовує імпічмент для отримання політичних дивідендів, але викликають протилежний ефект – найбільший рівень підтримки Трампа американцями за весь час його президентства.

Джерело: Голос Америки з посиланням на коментар президента США Дональда Трампа, поширений Білим домом

Пряма мова: "Це судилише (kangaroo court – англ.), який очолює дрібний пройдисвіт Шифф (демократ Адам Шифф очолює Комітет з питань розвідки Палати представників – ред.).

Нам не дозволено мати адвокатів, власних свідків, але я подивився частину (слухань у рамках розслідування імпічменту – ред.) і бачу, що республіканці на коні, вони прекрасно працюють там, бо це – оборудка, велика оборудка.

Демократи роблять щось, що вважали неможливим і чого не бажали батьки-засновники США, вони використовують цей фальсифікований імпічмент для отримання політичних дивідендів. Вони намагаються нашкодити Республіканській партії, нашкодити президенту США, але вони домагаються протилежного ефекту. Ви ж бачили опитування – я маю найбільший рівень підтримки за весь час. 

На телебаченні про це не почуєш, бо ЗМІ та демократи це одне і те саме. Ну що ж поробиш".

Теми: Трамп імпічмент


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