Трамп: у импичмента противоположный эффект, который не освещают СМИ

458 просмотров
Вторник, 19 ноября 2019, 23:51

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия использует импичмент для получения политических дивидендов, но появляется противоположный эффект – самый высокий уровень поддержки Трампа американцами за все время его президентства.

Источник: Голос Америки со ссылкой на комментарий президента США Дональда Трампа, опубликованный Белым домом

Прямая речь: "Это судилише (kangaroo court – англ.), возглавляемое мелким проходимцем Шиффом (демократ Адам Шифф возглавляет Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США – ред.).

Нам не разрешено иметь адвокатов, собственных свидетелей, но я посмотрел часть (слушаний в рамках расследования импичмента – ред.) и вижу, что республиканцы на коне, они прекрасно работают там, потому что это – сделка, большая сделка.

Демократы делают то, что считали невозможным и чего не хотели отцы-основатели США, они используют этот фальсифицированный импичмент для получения политических дивидендов. Они пытаются навредить Республиканской партии, навредить президенту США, но они добиваются противоположного эффекта. Вы же видели опрос – у меня наибольший уровень поддержки за все время.

На телевидении об этом не услышишь, потому что СМИ и демократы это одно и то же. Ну что поделаешь".

Темы: Трамп импичмент


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский еще до инаугурации ощущал давление со стороны Трампа – СМИ 18 ноября 2019, 22:57
Больше половины американцев хотят, чтобы Трамп ушел – опрос 18 ноября 2019, 18:33
Трамп упрекнул Европу в недостаточной поддержке Украины 18 ноября 2019, 03:27
Все новости
Главные новости
Новости дня: баттл Тимошенко-Зеленский, "нормандский формат"
Суд отпустил Ляшко на поруки
Суд по Насирову за 10 минут заслушал обвинение, которое раньше читали 2 года
Бывшему нардепу Дзензерскому сообщили о подозрении: скрыл 4,7 миллиарда долгов
Все новости
Медицина

Нужны ли вам тейпы, что такое тейпирование и зачем его используют

мандри

Почему так трудно распаковывать чемодан и 3 советы, как это преодолеть

здоровье

Работу надо оставлять на работе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів