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Трамп: у импичмента противоположный эффект, который не освещают СМИ

Вторник, 19 ноября 2019, 22:51

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия использует импичмент для получения политических дивидендов, но появляется противоположный эффект – самый высокий уровень поддержки Трампа американцами за все время его президентства.

Источник: Голос Америки со ссылкой на комментарий президента США Дональда Трампа, опубликованный Белым домом

Прямая речь: "Это судилише (kangaroo court – англ.), возглавляемое мелким проходимцем Шиффом (демократ Адам Шифф возглавляет Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США – ред.).

Нам не разрешено иметь адвокатов, собственных свидетелей, но я посмотрел часть (слушаний в рамках расследования импичмента – ред.) и вижу, что республиканцы на коне, они прекрасно работают там, потому что это – сделка, большая сделка.

Демократы делают то, что считали невозможным и чего не хотели отцы-основатели США, они используют этот фальсифицированный импичмент для получения политических дивидендов. Они пытаются навредить Республиканской партии, навредить президенту США, но они добиваются противоположного эффекта. Вы же видели опрос – у меня наибольший уровень поддержки за все время.

На телевидении об этом не услышишь, потому что СМИ и демократы это одно и то же. Ну что поделаешь".

Темы: Трампимпичмент
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