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Підозрюваний НАБУ Писарук увійшов до складу правління ЄБА

Вівторок, 19 листопада 2019, 23:32

Колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук увійшов до складу правління Європейської Бізнес Асоціації.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Борд правління найближчими роками також складатимуть Томаш Фіала з інвестиційної компанії "Драгон Капітал", Василь Бовділов (Unilever Ukraine), Дмитро Грищенко (Danone), Тіберіу Діма (BASF), Ніна Домбровська (Henkel Ukraine), а також представник компанії Google Ukraine Дмитро Шоломко.

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Олег Бахматюк: НБУ тримає мене "за одне місце", щоб зламати і розірвати цю ситуацію

Нагадаємо:

  • Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
  • 11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк". 
  • Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
  • Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.
  • Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.  
  • Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.
  • У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. 
  • В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.
  • Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.
  • Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
  • Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука  є посиленням терору з боку влади.
  • Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".
  • Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУНБУ
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