Підозрюваний НАБУ Писарук увійшов до складу правління ЄБА

Колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук увійшов до складу правління Європейської Бізнес Асоціації.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Борд правління найближчими роками також складатимуть Томаш Фіала з інвестиційної компанії "Драгон Капітал", Василь Бовділов (Unilever Ukraine), Дмитро Грищенко (Danone), Тіберіу Діма (BASF), Ніна Домбровська (Henkel Ukraine), а також представник компанії Google Ukraine Дмитро Шоломко.

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