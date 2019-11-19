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Подозреваемый НАБУ Писарук вошёл в состав правления ЕБА

Вторник, 19 ноября 2019, 23:32

Бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук вошел в состав правления Европейской бизнес ассоциации.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Борд правления в ближайший год также будут составлять Томаш Фиала из инвестиционной компании "Драгон Капитал", Василий Бовидов (Unilever Ukraine), Дмитрий Грищенко (Danone), Тибериу Дима (BASF), Нина Домбровська (Henkel Ukraine), а также представитель компании Google Ukraine Дмитрий Шоломко.

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Олег Бахматюк НБУ держит меня "за одно место", чтобы сломать и разорвать эту ситуацию

Напомним:

  • Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
  • 11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".
  • Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".
  • Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.
  • Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.
  • Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.
  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.
  • В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.
  • Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.
  • Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.
  • Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.
  • Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУНБУ
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