Бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук вошел в состав правления Европейской бизнес ассоциации.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Борд правления в ближайший год также будут составлять Томаш Фиала из инвестиционной компании "Драгон Капитал", Василий Бовидов (Unilever Ukraine), Дмитрий Грищенко (Danone), Тибериу Дима (BASF), Нина Домбровська (Henkel Ukraine), а также представитель компании Google Ukraine Дмитрий Шоломко.

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Напомним: