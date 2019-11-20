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Зеркаль іде з МЗС: Останнє завдання – слухання в Гаазі

Середа, 20 листопада 2019, 01:58
Зеркаль іде з МЗС: Останнє завдання – слухання в Гаазі
Facebook Lana Zerkal

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила про те, що планує зробити перерву в кар'єрі.

Джерело: "24 канал"

Пряма мова: "На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання – проведу процесуальне слухання в Гаазі за новим арбітражем, яке стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому і утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла..

Я не можу робити опір (Росії – ред.), будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента".

Деталі: Також Зеркаль запевнила, що указ президента про її призначення в МЗС вийшов до того, як з нею поговорили про це.





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Теми: МЗСЗеленськийдипломатичні відносиниморяки
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