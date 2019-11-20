Заступник міністра МЗС Олена Зеркаль повідомила про те, що планує зробити перерву в кар'єрі.

Джерело: "24 канал"

Пряма мова: "На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання – проведу процесуальне слухання в Гаазі за новим арбітражем, яке стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому і утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла..

Я не можу робити опір (Росії – ред.), будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента".

Деталі: Також Зеркаль запевнила, що указ президента про її призначення в МЗС вийшов до того, як з нею поговорили про це.









