Из МИД увольняется дипломат

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Среда, 20 ноября 2019, 02:58

Заместитель министра МИД Елена Зеркаль сообщила о том, что планирует сделать перерыв в карьере. 

Источник: "24 канал"

Прямая речь: "На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушания в Гааге по новому арбитражу, которое касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала ( уйти с должности - УП )".

"Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Детали: Также Зеркаль заявила, что указ президента о ее  назначении в МИД вышел до того, как с ней поговорили об этом.

Темы: МИД Зеленский


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