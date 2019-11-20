Из МИД увольняется дипломат

Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеркаль уходит из МИД: Последнее задание – слушания в Гааге

Среда, 20 ноября 2019, 01:58
Зеркаль уходит из МИД: Последнее задание – слушания в Гааге
Facebook Lana Zerkal

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила о том, что планирует сделать перерыв в карьере. 

Источник: "24 канал"

Прямая речь: "На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушания в Гааге по новому арбитражу, которое касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала..

Я не могу делать сопротивление (России – ред.), будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Детали: Также Зеркаль заявила, что указ президента о ее  назначении в МИД вышел до того, как с ней поговорили об этом.

Темы: МИДЗеленскийдипломатические отношенияморяки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
МИД
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: