Из МИД увольняется дипломат

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила о том, что планирует сделать перерыв в карьере.

Источник: "24 канал"

Прямая речь: "На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушания в Гааге по новому арбитражу, которое касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала..

Я не могу делать сопротивление (России – ред.), будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Детали: Также Зеркаль заявила, что указ президента о ее назначении в МИД вышел до того, как с ней поговорили об этом.