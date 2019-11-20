Важливого свідка у справі імпічменту Трампа можуть сховати на військовій базі
Армія США готова вжити заходів для захисту ключового свідка у справі імпічменту Трампа - підполковника Олександра Віндмана.
Джерело: Wall Street Journal, передає Reuters
Деталі: У разі необхідності Олександра Віндмана і його сім'ю можуть сховати на військовій базі армії США.
Співрозмовник видання заявив, що військові проводять оцінку безпеки свідка, так як раніше Віндман висловив стурбованість з приводу безпеки його родини.
Джерело видання у військовому відомстві запевнило, що армія застосує аналогічні запобіжні заходи, якщо хто-небудь іншою звернеться з такими проблемами.
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Нагадаємо:
- Віндман є одним зі свідків на публічних слуханнях щодо спроби Трампа змусити Україну почати розслідування відносно свого політичного конкурента Джо Байдена.
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