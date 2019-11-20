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Важного свидетеля по делу импичмента Трампа могут спрятать на военной базе

Среда, 20 ноября 2019, 02:44

Армия США готова принять меры для защиты ключевого свидетеля по делу импичмента Трампа - подполковника Александра Виндмана.

Источник: Wall Street Journal, передает Reuters

Детали: В случае необходимости Александра Виндмана и его семью могут спрятать на военной базе армии США.

Собеседник издания заявил, что военные проводят оценку безопасности свидетеля, так как ранее Виндман выразил обеспокоенность по поводу безопасности его семьи. 

Источник издания в военном ведомстве заверил, что армия примет аналогичные меры предосторожности, если кто-либо другою обратится с такими проблемами.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какме обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Напомним: 

  • Виндман является одним из свидетелей на публичных слушаниях о попытках Трампа заставить Украину начать расследование в отношении своего политического конкурента Джо Байдена.

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Темы: Трампимпичмент
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