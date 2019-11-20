НАТО визнає космос п'ятою сферою військової діяльності

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Середа, 20 листопада 2019, 04:38

Північноатлантичний альянс має намір визнати космос своєю новою оперативної сферою. 

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає NPR News

Пряма мова: "Завтра ми зробимо ще один важливий крок - визнаємо космічний простір як одну зі сфер для проведення операцій. Але ми не збираємося розміщувати зброю в космосі".

Деталі: За словами генсека, міністри закордонних справ НАТО на саміті оголосять космос п'ятою оперативною сферою військової діяльності. Чотирма іншими є повітря, море, суша і кібернетичні зв'язки.



Теми: НАТО


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