НАТО визнає космос п'ятою сферою військової діяльності
Середа, 20 листопада 2019, 03:38
Північноатлантичний альянс має намір визнати космос своєю новою оперативної сферою.
Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає NPR News
Пряма мова: "Завтра ми зробимо ще один важливий крок - визнаємо космічний простір як одну зі сфер для проведення операцій. Але ми не збираємося розміщувати зброю в космосі".
Деталі: За словами генсека, міністри закордонних справ НАТО на саміті оголосять космос п'ятою оперативною сферою військової діяльності. Чотирма іншими є повітря, море, суша і кібернетичні зв'язки.