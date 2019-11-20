НАТО признает космос пятой сферой военной деятельности

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Среда, 20 ноября 2019, 04:38

Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой. 

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает NPR News

Прямая речь: "Завтра мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. Но мы не собираемся размещать оружие в космосе".

Детали: По словам генсека, министры иностранных дел НАТО на саммите объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности. Четырьмя другими являются воздух, море, суша и кибернетические связи.

Темы: НАТО


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