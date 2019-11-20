НАТО признает космос пятой сферой военной деятельности
Среда, 20 ноября 2019, 03:38
Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой.
Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает NPR News
Прямая речь: "Завтра мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. Но мы не собираемся размещать оружие в космосе".
Детали: По словам генсека, министры иностранных дел НАТО на саммите объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности. Четырьмя другими являются воздух, море, суша и кибернетические связи.