НАТО признает космос пятой сферой военной деятельности

Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает NPR News

Прямая речь: "Завтра мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. Но мы не собираемся размещать оружие в космосе".

Детали: По словам генсека, министры иностранных дел НАТО на саммите объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности. Четырьмя другими являются воздух, море, суша и кибернетические связи.