Франція пропонує нову процедуру вступу до ЄС
Франція направила іншим державам-членам Європейського союзу пропозиції щодо зміни процедури прийняття до об’єднання нових членів.
Джерело: Politico
Деталі: Пропозиції Франції передбачають запровадження нової процедури, що складатиметься із семи етапів із "суворими умовами для ефективного переходу на європейські норми і стандарти" країни-кандидата на вступ до ЄС.
Крім того, ЄС матиме право в будь-який момент зупинити переговори про вступ, якщо вирішить, що країна-кандидат відходить від стандартів об’єднання.
Нині процес впровадження європейського законодавства в країні-кандидаті поділений на 35 тематичних блоків - від стандартів продуктів харчування до питань зовнішньої політики й безпеки, які впроваджуються одночасно.
Нагадаємо:
- Під час нещодавнього саміту Ради ЄС Данія та Нідерланди приєдналися до Франції у протидії відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.
powered by lun.ua