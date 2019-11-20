Франція пропонує нову процедуру вступу до ЄС

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Середа, 20 листопада 2019, 05:44

Франція направила іншим державам-членам Європейського союзу пропозиції щодо зміни процедури прийняття до об’єднання нових членів. 

Джерело: Politico

Деталі: Пропозиції Франції передбачають запровадження нової процедури, що складатиметься із семи етапів із "суворими умовами для ефективного переходу на європейські норми і стандарти" країни-кандидата на вступ до ЄС.

Крім того, ЄС матиме право в будь-який момент зупинити переговори про вступ, якщо вирішить, що країна-кандидат відходить від стандартів об’єднання.

Нині процес впровадження європейського законодавства в країні-кандидаті поділений на 35 тематичних блоків - від стандартів продуктів харчування до питань зовнішньої політики й безпеки, які впроваджуються одночасно.

Нагадаємо:

  • Під час нещодавнього саміту Ради ЄС Данія та Нідерланди приєдналися до Франції у протидії відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.

Теми: Франція ЄС


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