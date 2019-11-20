Франция предлагает новую процедуру вступления в ЕС
Франция направила другим государствам-членам Европейского союза предложения по изменению процедуры принятия в объединение новых членов.
Издание: Politico
Детали: Предложения Франции предусматривают введение новой процедуры, которая будет состоять из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты" страны-кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, ЕС будет иметь право в любой момент остановить переговоры о вступлении, если решит, что страна-кандидат отходит от стандартов объединения.
В настоящее время процесс внедрения европейского законодательства в стране-кандидате поделен на 35 тематических блоков - от стандартов продуктов питания к вопросам внешней политики и безопасности, которые внедряются одновременно.
Напомним:
- Во время недавнего саммита Совета ЕС Дания и Нидерланды присоединились к Франции в противодействии открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.