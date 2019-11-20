Франция предлагает новую процедуру вступления в ЕС

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Среда, 20 ноября 2019, 05:44

Франция направила другим государствам-членам Европейского союза предложения по изменению процедуры принятия в объединение новых членов.

Издание: Politico

Детали: Предложения Франции предусматривают введение новой процедуры, которая будет состоять из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты" страны-кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, ЕС будет иметь право в любой момент остановить переговоры о вступлении, если решит, что страна-кандидат отходит от стандартов объединения.

В настоящее время процесс внедрения европейского законодательства в стране-кандидате поделен на 35 тематических блоков - от стандартов продуктов питания к вопросам внешней политики и безопасности, которые внедряются одновременно.

Темы: Франция ЕС


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