Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков про Богдана: Бувають достатньо жорсткі дискусії

Середа, 20 листопада 2019, 07:33

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечує наявність конфлікту з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

Джерело: інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова:  "Різні бувають дискусії. Бувають достатньо жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальна життєва і робоча обстановка, я не бачу тут великих проблем.

Я не розумію, що таке конфлікт. Дискутуємо ми.

Як би не відбувалося в цьому житті, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державницькі повинні бути на першому плані. Ми достатньо регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем".

Чому це важливо: І Разумков, і Богдан брали активну участь у президентській передвиборчій кампанії Володимира Зеленського. Зараз Богдан є "правою рукою" голови держави, а Разумков очолює парламент, у якому президентська партія "Слуга народу" має монобільшість.  

Теми: Разумков ДмитроБогданСлуга народуВерховна РадаОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: