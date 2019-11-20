Разумков про Богдана: Бувають достатньо жорсткі дискусії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечує наявність конфлікту з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

Джерело: інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Різні бувають дискусії. Бувають достатньо жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальна життєва і робоча обстановка, я не бачу тут великих проблем.

Я не розумію, що таке конфлікт. Дискутуємо ми.

Як би не відбувалося в цьому житті, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державницькі повинні бути на першому плані. Ми достатньо регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем".