Разумков про Богдана: Бувають достатньо жорсткі дискусії

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Середа, 20 листопада 2019, 08:33

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечує наявність конфлікту з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

Джерело: інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова:  "Різні бувають дискусії. Бувають достатньо жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальна життєва і робоча обстановка, я не бачу тут великих проблем.

Я не розумію, що таке конфлікт. Дискутуємо ми.

Як би не відбувалося в цьому житті, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державницькі повинні бути на першому плані. Ми достатньо регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем".

Теми: Разумков Дмитро Богдан Слуга народу


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