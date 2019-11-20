Разумков о Богдане: Бывают достаточно жесткие дискуссии

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает наличие конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Источник: интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем.

Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы.

Как бы ни происходило в этой жизни, какие бы дискуссии между теми или иными политиками или чиновниками не имели место, вопросы государственные должны быть на первом плане. Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем".

Почему это важно: И Разумков, и Богдан активно участвовали в президентской предвыборной кампании Владимира Зеленского. Сейчас Богдан является "правой рукой" главы государства, а Разумков возглавляет парламент, в котором президентская партия "Слуга народа" имеет монобольшинство.