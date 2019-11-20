В ГПУ підтвердили, що нардеп "Слуги народу" відсидів за зґвалтування

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Середа, 20 листопада 2019, 16:32

Народний депутат "Слуги народу" Руслан Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні.

Про це сказав генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу 20 листопада, відповідаючи на запитання журналістів.

Зокрема на запитання, чи була перевірка, чи відсидів Іванісов за зґвалтування Рябошапка відповів. 

"Перевірка була здійснена. Не Генеральною прокуратурою, а відповідними органами, ті факти, про які ви говорили вони підтвердилися. Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судима на даний момент".

Раніше екснардеп колишній "радикал" Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі оприлюднив інформацію, що народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Іванісов, у свою чергу, в своєму Facebook назвав цю інформацію "чорнухою" і "заказухою" і оприлюднив довідку про відсутність судимості.

 

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час свого візиту в Дніпро, відповідаючи на запитання журналістів зазначив, що цьому інциденту буде дана відповідна оцінка.

41-річний Руслан Іванісов пройшов до Верховної Ради по виборчому округу №153 на Рівненщині.

Погашення судимості означає, що судимість особи втратила своє правове значення і така особа в подальшому не може зазнавати правообмежень кримінально-правового і загальноправового характеру.

Валентина Романенко, УП
Теми: Слуга народу


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