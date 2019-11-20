В ГПУ подтвердили, что нардеп "Слуги народа" отсидел за изнасилование

Народный депутат "Слуги народа" Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге 20 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, на вопрос, была ли проверка, отсидел ли Иванисов за изнасилование, Рябошапка ответил.

"Проверка была осуществлена. Не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, те факты, о которых вы говорили они подтвердились. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент".

Ранее экс-нардеп бывший "радикал" Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале обнародовал информацию, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Иванисов, в свою очередь, в своем Facebook назвал эту информацию "чернухой" и "заказухой" и обнародовал справку об отсутствии судимости.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время своего визита в Днипро, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что этому инциденту будет дана соответствующая оценка.

41-летний Руслан Иванисов прошел в Верховную Раду по избирательному округу №153 на Ровенщине.