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Посол США в ЄС на слуханнях про імпічмент: Тиск на Україну чинився за вказівкою Трампа

Середа, 20 листопада 2019, 15:49

Посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд заявив про пряму вказівку президента Дональда Трампа працювати з його адвокатом Руді Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сондленд сказав під час відкритого слухання в Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент.

"Я знаю, що члени цього комітету часто формували ці складні ситуації у вигляді простого питання: чи існувало "quid pro quo?" (послуга за послугу, - ред.). Як я вже свідчив раніше, що стосується телефонного дзвінка Білого дому та засідання Білого дому, відповідь - так", - сказав Сондленд.

Дипломати називали Сондланда разом з іншими посадовими особами частиною тіньової зовнішньополітичної операції із тиску на Україну щодо розслідування проти Джо Байдена та його сина Хантера.

Сьогодні він підтвердив, що разом із міністром з питань енергетики Ріком Перрі та колишнім спецпредставником по Україні Куртом Волкером працював з Руді Джуліані з питань України "за прямою вказівкою президента США".

"Секретар Перрі, посол Волкер і я працювали з паном Руді Джуліані з питань України за прямою вказівкою президента США. Ми не хотіли працювати з паном Джуліані. Усі ми розуміли, що якщо ми відмовимося працювати з паном Джуліані, ми втратимо важливу можливість зміцнити відносини між США та Україною. Тому ми виконували розпорядження президента", - сказав він.

Посол підкреслив, що на той момент він не знав про плани Джуліані щодо України, а якби знав, то відмовився би він співпраці з ним.

Він також заявив, що був категорично проти затримки виділення України військової допомоги і не отримав від Білого дому пояснень, чому це було зроблено.

"Ми працювали з Джуліані за вказівкою Трампа, ми не хотіли жодних передумов для виділення допомоги Україні", - сказав Сондленд.

Нагадаємо, цього тижня у Конгресі США розпочалась друга серія відкритих допитів свідків у рамках процедури імпічменту президента Трампа.

У вівторок свої свідчення дали співробітники Білого дому: Александер Віндман, що працює у Радбезі, та Дженніфер Вільямс, помічниця віцепрезидента Майка Пенса.

Детальніше читайте у статті – "Американець на чолі ЗСУ та "догідливий" Зеленський: що показали нові слухання у Конгресі США"

Теми: СШАЄСТрамп
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