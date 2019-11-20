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Посол США в ЕС на слушаниях об импичменте: давление на Украину шло по указанию Трампа

Среда, 20 ноября 2019, 15:49

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд заявил о прямом указании президента Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сондленд сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте.

"Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные ситуации в виде простого вопроса: было ли "quid pro quo?" (услуга за услугу. - Ред.). Как я уже говорил ранее, что касается телефонного звонка Белого дома и заседания Белого дома, ответ - да ", - сказал Сондленд.

Дипломаты называли Сондленда вместе с другими должностными лицами частью теневой внешнеполитической операции по давлению на Украину по вопросу расследованию против Джо Байдена и его сына Хантера.

Сегодня он подтвердил, что вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим спецпредставителем по Украине Куртом Волкером работал с Руди Джулиани по Украине "по прямому указанию президента США".

"Секретарь Перри, посол Уолкер и я работали с господином Руди Джулиани по Украине по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с господином Джулиани. Все мы понимали, что если мы откажемся работать с господином Джулиани, мы потеряем важную возможность укрепить отношения между США и Украиной. Поэтому мы выполняли распоряжение президентаё", - сказал он.

Посол подчеркнул, что на тот момент он не знал о планах Джулиани по Украине, а если бы знал, то отказался бы от сотрудничества с ним.

Он также заявил, что был категорически против задержки выделения Украине военной помощи и не получил от Белого дома объяснений, почему это было сделано.

"Мы работали с Джулиани по указанию Трампа, мы не хотели никаких предпосылок для выделения помощи Украине", - сказал Сондленд.

Напомним, на этой неделе в Конгрессе США началась вторая серия открытых допросов свидетелей в рамках процедуры импичмента президента Трампа.

Во вторник свои показания дали сотрудники Белого дома: Александр Виндман, работающий в Совбезе, и Дженнифер Уильямс, помощница вице-президента Майка Пенса.

Подробнее читайте в статье - "Американец во главе ВСУ и" угодливый "Зеленский: что показали новые слушания в Конгрессе США".

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Темы: СШАЕСТрамп
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