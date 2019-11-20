ФСБ заявила про затримання російського військового, який працював на Україну

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Середа, 20 листопада 2019, 17:05

Російська ФСБ заявила про затримання російського військовослужбовця, який начебто збирав інформацію за завданням української військової розвідки.

Про це у середу повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на ФСБ.

"ФСБ в місті Аксай Ростовської області за підозрою в державній зраді затримано громадянина Росії, військовослужбовець Південного військового округу", - заявили в ФСБ.

Російські силовики заявляють, що він збирав дані за завданням Головного управління розвідки Міноборони України, і "витік цієї інформації за кордон могла завдати шкоди обороноздатності Росії".

ФСБ Росії порушила кримінальну справу за статтею 275 КК РФ (держзрада).

Теми: ФСБ Росія війна


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