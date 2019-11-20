ФСБ заявила, что задержала российского военного, работавшего на Украину

Российская ФСБ заявила о задержании российского военнослужащего, который якобы собирал информацию по заданию украинской военной разведки.

Об этом в среду сообщает российский Интерфакс со ссылкой на ФСБ.

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - заявили в ФСБ.

Российские силовики заявляют, что он собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и "утечка этой информации за границу могла нанести ущерб обороноспособности России".

ФСБ России возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).