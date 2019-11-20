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Сондленд: про тиск на Україну знали віцепрезидент Пенс і держсекретар Помпео

Середа, 20 листопада 2019, 16:58

Посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд заявив, що віцепрезидент Майк Пенс та держсекретар Майка Помпео знали про тиск на Україну на вимогу Дональда Трампа щодо відкриття розслідування проти Джо Байдена та його сина.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сондленд сказав під час відкритого слухання в Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент.

"Усі були в циклі. Це не було секретом. Керівництво Державного департаменту висловило повну підтримку нашим зусиллям. Про наші зусилля було повідомлено та затверджено. Я не пригадую жодного разу, щоб були заперечення", - сказав Сондленд.

Сондленд заявив, що повідомив про ситуацію керівникам Державного департаменту, аж до державного секретаря Майка Помпео.

"Я сказав віцепрезиденту Пенсу перед зустрічами з українцями, що я маю побоювання, що затримка допомоги пов'язана з питанням розслідувань ... Під час фактичної зустрічі президент Зеленський підняв питання про безпеку безпосередньо з віцепрезидентом Пенсом. Віцепрезидент заявив, що буде говорити про це президенту Трампу", - сказав посол.

"Але ще 24 вересня секретар Помпео наказував Курту Волкеру розмовляти з Руді Джуліані. У повідомленні WhatsApp Курт Волкер сказав мені:" Говорив з Руді за вказівкою S. S означає Державний секретар (State secretary), - додав він.

Раніше Сондленд заявив про пряму вказівку президента Дональда Трампа працювати з його адвокатом Руді Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Джо Байдена.

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Теми: ТрампімпічментСША
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