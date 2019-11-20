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Сондленд: о давлении на Украину знали вице-президент Пенс и госсекретарь Помпео

Среда, 20 ноября 2019, 16:58

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд заявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майка Помпео знали о давлении на Украину по требованию Дональда Трампа по открытию расследование против Джо Байдена и его сына.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сондленд сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте.

"Все были в цикле. Это не было секретом. Руководство Государственного департамента выразило полную поддержку нашим усилиям. О наших усилиях сообщалось и они были утверждены. Я не помню ни разу, чтобы были возражения", - сказал Сондленд.

Сондленд заявил, что сообщил о ситуации руководителям Государственного департамента, вплоть до государственного секретаря Майка Помпео.

"Я сказал вице-президенту Пенсу перед встречами с украинцами, что у меня естт опасения, что задержка помощи связана с вопросом расследований ... Во время фактической встречи президент Зеленский поднял вопрос о безопасности непосредственно с вице-президентом Пенсом. Вице-президент заявил, что будет говорить об этом президенту Трампу , - сказал посол.

"Но еще 24 сентября секретарь Помпео указывал Курту Волкеру разговаривать с Руди Джулиани. В сообщении WhatsApp Курт Волкер сказал мне:" Говорил с Руди по указанию S. S означает Государственный секретарь (State secretary), - добавил он.

Ранее Сондленд заявил о прямом указании президента Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.

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Темы: ТрампимпичментСША
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