ГПУ спростовує слова Рябошапки про судимість депутата "Слуги народу": ще не перевірили

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Середа, 20 листопада 2019, 19:00

Інформація щодо підтвердження погашеної судимості депутата від "Слуги народу" Романа Іванісова, озвучена генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, не є підтвердженою.

Джерело: пресслужба ГПУ

Дослівно: "Інформація щодо підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою". 

Деталі: В ГПУ заявили, що перевірка наразі триває, про її результати  буде офіційно повідомлено додатково.

Що було раніше: Генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу 20 листопада підтвердив поширену раніше інформацію, що народний депутат "Слуги народу" Руслан Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні.

"Перевірка була здійснена. Не Генеральною прокуратурою, а відповідними органами, ті факти, про які ви говорили вони підтвердилися. Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судима на даний момент", - сказав він.

Раніше екснардеп колишній "радикал" Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі оприлюднив інформацію, що народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Іванісов, у свою чергу, в своєму Facebook назвав цю інформацію "чорнухою" і "заказухою" і оприлюднив довідку про відсутність судимості.

Нагадаємо:

  • 41-річний Руслан Іванісов пройшов до Верховної Ради по виборчому округу №153 на Рівненщині.

Погашення судимості означає, що судимість особи втратила своє правове значення і така особа в подальшому не може зазнавати правообмежень кримінально-правового і загальноправового характеру.

Теми: Слуга народу Генпрокуратура


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