Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: шестеро поранених, бойовики проігнорували запити на "тишу" для надання допомоги

Середа, 20 листопада 2019, 18:20

Бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, поранивши шістьох військовослужбовців.

Джерело: ООС

Дослівно: "Впродовж поточної доби поранень внаслідок обстрілів зазнали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил…

Українська сторона на одній з ділянок сьогодні двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів".

Деталі: Російські окупаційні війська застосували озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Штаб зафіксував обстріли позицій українських захисників неподалік Березового і Талаківки. Також були обстріли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Гладосового.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: