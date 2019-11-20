ООС: шестеро поранених, бойовики проігнорували запити на "тишу" для надання допомоги
Бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, поранивши шістьох військовослужбовців.
Джерело: ООС
Дослівно: "Впродовж поточної доби поранень внаслідок обстрілів зазнали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил…
Українська сторона на одній з ділянок сьогодні двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів".
Деталі: Російські окупаційні війська застосували озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Штаб зафіксував обстріли позицій українських захисників неподалік Березового і Талаківки. Також були обстріли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Гладосового.
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