ООС: шестеро поранених, бойовики проігнорували запити на "тишу" для надання допомоги

Бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, поранивши шістьох військовослужбовців.

Джерело: ООС

Дослівно: "Впродовж поточної доби поранень внаслідок обстрілів зазнали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил…

Українська сторона на одній з ділянок сьогодні двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів".

Деталі: Російські окупаційні війська застосували озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Штаб зафіксував обстріли позицій українських захисників неподалік Березового і Талаківки. Також були обстріли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Гладосового.