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Зеленський: Ніхто у Мінську не казав, що буде за порушення домовленості не стріляти

Середа, 20 листопада 2019, 19:11
Зеленський: Ніхто у Мінську не казав, що буде за порушення домовленості не стріляти

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Нормандська четвірка" на саміті 9 грудня має домовитися про "серйозне" припинення вогню, на відміну від "удаваного", про яке йшлося ві Мінську.

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Не фейкове припинення вогню, не фейкове "хлібне" перемир’я – коли два-три дні було перемир’я, а потім почали стріляти, і ми втрачали людей. Серйозне перемир’я – це коли немає жодних пострілів, зі зрозумілими термінами та обов’язками. 

Досі у Мінську на багатьох зустрічах ніхто не говорив, що буде, якщо ми домовимося про припинення вогню, а вогонь знову почався".

Деталі: Зеленський сказав про це у спілкуванні з журналістами біля мосту в районі Станиці Луганської під час робочої поїздки до Луганської області.

20 листопада на лінії розмежування відкрили відремонтований міст.

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Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбас
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