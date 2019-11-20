Зеленський: Ніхто у Мінську не казав, що буде за порушення домовленості не стріляти

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Середа, 20 листопада 2019, 20:11

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Нормандська четвірка" на саміті 9 листопада має домовитися про "серйозне" припинення вогню, на відміну від "удаваного", про яке йшлося ві Мінську.

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Не фейкове припинення вогню, не фейкове "хлібне" перемир’я – коли два-три дні було перемир’я, а потім почали стріляти, і ми втрачали людей. Серйозне перемир’я – це коли немає жодних пострілів, зі зрозумілими термінами та обов’язками. 

Досі у Мінську на багатьох зустрічах ніхто не говорив, що буде, якщо ми домовимося про припинення вогню, а вогонь знову почався".

Деталі: Зеленський сказав про це у спілкуванні з журналістами біля мосту в районі Станиці Луганської під час робочої поїздки до Луганської області.

20 листопада на лінії розмежування відкрили відремонтований міст.

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Українська правда
Теми: Зеленський Донбас


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