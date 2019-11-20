Танк не проїде: Зеленський відкрив міст у Станиці Луганській

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Середа, 20 листопада 2019, 16:58

На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській відкрили відремонтований міст.

Джерело: Facebook-сторінка президента

Пряма мова Зеленського: "Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше від запланованої дати, адже він уже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати? Перемовини про це тривали так довго, що в якусь мить домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити".

 
фото: ОП

"Щоразу, як приїжджав, мосту люди просили найбільше. Одразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе – міст надто вузький для цього. Зате по ньому може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший".

Деталі: За роботою відремонтованого моста можна спостерігати в режимі онлайн тут.

Проектна вартість моста - 38 мільйонів гривень. Ширина шляхопроводу - 2,5 метри. Між КПВВ і мостом запустили транспортне сполучення. Наразі 2 електрокара і 2 автобуси здійснюють приблизно 95 рейсів на добу. Міст планували відкрити 27 листопада.

 
фото: Посол Франції в Україні Етьєн де ПОНСЕН
 
фото: ОП

Передісторія:

  • У 2015 році унаслідок вибуху під час боїв було повністю зруйновано міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.
  • 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Станиці Луганській почнуть будувати міст, оскільки блокпост бойовиків знято.  
  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти тоді відмовилися від "дзеркальних" дій.

Українська правда
Теми: Зеленський Донбас Луганська область


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