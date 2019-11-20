Танк не проїде: Зеленський відкрив міст у Станиці Луганській

На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській відкрили відремонтований міст.

Джерело: Facebook-сторінка президента

Пряма мова Зеленського: "Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше від запланованої дати, адже він уже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати? Перемовини про це тривали так довго, що в якусь мить домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити".

фото: ОП

"Щоразу, як приїжджав, мосту люди просили найбільше. Одразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе – міст надто вузький для цього. Зате по ньому може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший".

Деталі: За роботою відремонтованого моста можна спостерігати в режимі онлайн тут.

Проектна вартість моста - 38 мільйонів гривень. Ширина шляхопроводу - 2,5 метри. Між КПВВ і мостом запустили транспортне сполучення. Наразі 2 електрокара і 2 автобуси здійснюють приблизно 95 рейсів на добу. Міст планували відкрити 27 листопада.

фото: ОП

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