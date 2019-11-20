"Не завівся літак": Зеленський з затримкою вилетів на Миколаївщину

Президент Володимир Зеленський вилетів із Харківщини на Миколаївщину з затримкою через поломку літака.

Джерело: речниця президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Мендель: "Літак не завівся, полетіли іншим".

Деталі: За її словами, президент мав вилетіти з Чугуєва, однак через поломку літака переїхав до Харкова, звідки полетів на Миколаївщину іншим президентським бортом.

Мендель також повідомила, що президент сьогодні огляне кораблі, які повернула Росія, та поспілкується зі звільненими моряками. 17 із них зібралися в Очакові.

Планується, що після відвідання Очакова Зеленський повернеться до Києва.

Що передувало: 20 листопада Зеленський перебував із робочим візитом у Станиці Луганській, де відкрив міст.