У "Слузі народу" офіційно не працює жодної людини – КВУ

Політична партія "Слуга народу" офіційно не наймала на роботу жодної людини та не витрачала коштів на заробітну плату.

Джерело: сайт Комітету виборців України із посиланням на фінансовий звіт партій

Деталі: КВУ посилається на звіти подані за ІІІ квартал 2019 року за період липня-вересня.

У графі "працівники складу апарату партії" у "Слуги народу" вказано "0".

Для порівняння, у "Батьківщини" працює 73 людини, в "Європейській солідарності" - 46, "Голосу" - 3, Радикальній партії Олега Ляшка - 20, "Самопомочі" - 264.

Окрім цього, президентська партія не зареєструвала жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

За аналізований період "слуги" витратили 240 мільйонів гривень, з яких на зарплату нуль.

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