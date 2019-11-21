Садовому вручили підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Джерело: Facebook-сторінка Садового, поінформований співрозмовник УП

Пряма мова Садового: "Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк.

Починаючи з 2015-2016 років і далі – блокування зі всіх сторін. На рівні влади держави, генеральної прокуратури... За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, в інших країнах. Це третій за об'ємом інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони мають намір створити тут у Львові три тисячі нових робочих місць. З того часу, з 2016 року, прокурори їздять, досліджують. Земля стоїть. Отакі реалії нашого часу, будемо боротися і будемо перемагати".

Деталі: Співрозмовник УП підтвердив інформацію про підозру. За словами джерела, землю під парк Садовий продав в області, а парк мав би бути у межах міста.

"Правоохоронці мають висновок Держаудитслужби, висновок експерта, покази свідків, які навіть звільнились з роботи, щоб не підписувати незаконні рішення", - відзначило джерело УП.

Земельна ділянка у 23 гектари на момент продажу була спірною, бо не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське. Станом на 2015 рік на цій ділянці були людські городи, паї майже 300 мешканців Рясне-Руського.

Проте у 2017 році Львівська міськрада затвердила меморандум із Рясне-Руською сільською радою. Ухвалою встановлювалася межа Львова і спірна ділянка перейшла до меж Львова. Також громада села мала припинити протестувати проти будівництва індустріального парку компанією "СіТіПарк".

Правоохоронці вважають, що проект землеустрою за яким ділянка відводиться під парк "не відповідає за складом і змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних на дату його затвердження".

Зокрема, земельні ділянки розташовані або за межами Львова, або частково у Львові, але в межах земель колишнього колгоспу "Нове життя".

Згодом у САП офіційно повідомили про підозру посадовцям Львівської міськради.

Дослівно САП: "Посадовцям інкриміновано вчинення корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто організація зловживання та зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам".

Що було раніше: У 2016 році генпрокурор Юрій Луценко заявив: "У вересні 2015 року Львівською міськрадою одному із суб'єктів господарювання було надано в оренду земельну ділянку площею 23 га, нормативно-грошова оцінка якої склала 140 мільйонів гривень. Вже через 3 місяці (у грудні того ж року) землю за особистим підписом голови міськради продали за ціною 52 мільйони гривень, що на 88 мільйонів менше її оцінки".

За версією слідства, у 2015-2016 рр., львівська мерія незаконно заволоділа землею, а потім продала її приватній фірмі втричі дешевше, ніж ринкова вартість.

Під договором купівлі-продажу землі стоїть особистий підпис Садового.

Станом на 2016 рік земля була спірною. Через те, що не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське.

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