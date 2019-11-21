Садовому вручили підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Джерело: Facebook-сторінка Садового, поінформований співрозмовник УП

Пряма мова Садового: "Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк.

Починаючи з 2015-2016 років і далі – блокування зі всіх сторін. На рівні влади держави, генеральної прокуратури... За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, в інших країнах. Це третій за об'ємом інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони мають намір створити тут у Львові три тисячі нових робочих місць. З того часу, з 2016 року, прокурори їздять, досліджують. Земля стоїть. Отакі реалії нашого часу, будемо боротися і будемо перемагати".

Деталі: Співрозмовник УП підтвердив інформацію про підозру. За словами джерела, землю під парк Садовий продав в області, а парк мав би бути у межах міста.

"Правоохоронці мають висновок Держаудитслужби, висновок експерта, покази свідків, які навіть звільнились з роботи, щоб не підписувати незаконні рішення", - відзначило джерело УП.

Земельна ділянка у 23 гектари на момент продажу була спірною, бо не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське. Станом на 2015 рік на цій ділянці були людські городи, паї майже 300 мешканців Рясне-Руського.

Проте у 2017 році Львівська міськрада затвердила меморандум із Рясне-Руською сільською радою. Ухвалою встановлювалася межа Львова і спірна ділянка перейшла до меж Львова. Також громада села мала припинити протестувати проти будівництва індустріального парку компанією "СіТіПарк".

Що було раніше: У 2016 році генпрокурор Юрій Луценко заявив: "У вересні 2015 року Львівською міськрадою одному із суб'єктів господарювання було надано в оренду земельну ділянку площею 23 га, нормативно-грошова оцінка якої склала 140 мільйонів гривень. Вже через 3 місяці (у грудні того ж року) землю за особистим підписом голови міськради продали за ціною 52 мільйони гривень, що на 88 мільйонів менше її оцінки".

За версією слідства, у 2015-2016 рр., львівська мерія незаконно заволоділа землею, а потім продала її приватній фірмі втричі дешевше, ніж ринкова вартість.

Під договором купівлі-продажу землі стоїть особистий підпис Садового.

Станом на 2016 рік земля була спірною. Через те, що не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське.

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