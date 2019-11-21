Арахамія заступився за "Юзіка": Він просто хоче навести порядок у Кривому Розі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у плівках, де фігурує нардеп від СН Юрій Корявченко, не почув нічого поганого, а нардеп просто хоче навести порядок у Кривому Розі.

Джерело: брифінг глави фракції 21 листопада

Пряма мова: "Те, що я почув. Я чув, що приїхали люди у рідне місто до президента. Це група людей не пов’язана між собою, група нардепів з різних кіл.

Вони кажуть, там є у вас нелегальний якийсь там Ігорка металобрухтом займається нелегально, наркомани якісь там… наркотрафік і таке інше.

І вони кажуть, хто б вам не казав, що з Києва будуть телефонувати, шліть всіх подалі і робіть свою роботу. От я таке там почув.

Тобто вони хочуть навести у цьому місті нормальний порядок, щоб показати усій країні, що прийшли зміни. Оце моє бачення.

Я спілкувався з Корявченко, я спілкувався з Неклюдовим. І вони кажуть: "Слухай, там нічого не було".

Мені здається, сам запис нарізаний. Ця інформація з’являлась в оперативних джерелах, як пояснюють зараз правоохоронці, ще три місяці тому. Вони її послухали і зрозуміли, що там немає криміналу. Тому вона зараз видається як якийсь гейт".

Що було раніше: 18 листопада нардеп Антон Поляков, якого виключили із фракції "Слуга народу", опублікував аудіо на якому депутат із Кривого Рогу Юрій Корявченков ("Юзік") нібито "вчив" криворізьких правоохоронців, як "вирішувати питання".

Сам Корявченков пояснив НВ, що на зустрічі депутатів з новопризначеним керівником поліції Кривого Рогу Сергієм Лукашовим у вересні просив повернути довіру криворіжців до поліції.

Він запевнив, що не впливав на призначення у правоохоронні органи Кривого Рогу.

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