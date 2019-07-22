"Юзік" пройшов до Ради, а Сівохо програв

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков на прізвисько "Юзік" пройшов до парламенту від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу у місті Кривий Ріг.

Про це свідчать дані з округу №33 на Дніпропетровщині на сайті ЦВК.

Наразі Центрвиборчком обробив 97,72% електронних протоколів, але відрив від конкурентів – дуже великий. "За" Корявченкова проголосували 60,9% виборців, що прийшли на дільниці. Його найближчий суперник, представник "Опозиційної платформи – За життя", Вадим Віншель набирає всього 7,82%.

Водночас інший висуванець "Слуги народу" – креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" Сергій Сівохо – програв вибори на окрузі №49.

За результатами обробки 44,26% протоколів, він займає третій рядок з результатом у 20,01% голосів. Другим іде чинний нардеп-"опоблоківець" Борис Колесніков – 33,6. Перемагає наразі – представник "Опозиційної платформи – За життя" Валерій Гнатенко 38,47% електоральної підтримки виборців.

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