"Юзік" пройшов до Ради, а Сівохо програв

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Понеділок, 22 липня 2019, 17:31

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков на прізвисько "Юзік" пройшов до парламенту від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу у місті Кривий Ріг.

Про це свідчать дані з округу №33 на Дніпропетровщині на сайті ЦВК.

Наразі Центрвиборчком обробив 97,72% електронних протоколів, але відрив від конкурентів – дуже великий. "За" Корявченкова проголосували 60,9% виборців, що прийшли на дільниці. Його найближчий суперник, представник "Опозиційної платформи – За життя", Вадим Віншель набирає всього 7,82%.

Водночас інший висуванець "Слуги народу" – креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" Сергій Сівохо – програв вибори на окрузі №49.

За результатами обробки 44,26% протоколів, він займає третій рядок з результатом у 20,01% голосів. Другим іде чинний нардеп-"опоблоківець" Борис Колесніков – 33,6. Перемагає наразі – представник "Опозиційної платформи – За життя" Валерій Гнатенко 38,47% електоральної підтримки виборців.

Нагадаємо:

  • 44-річний актор Юрій Корявченков на президентських виборах 2019 року керував виборчим штабом Володимира Зеленського у Кривому Розі.
  • У команді Зеленського так характеризували актора: "Юрій Корявченков - беззмінний член студії Квартал 95, довгий час був адміністративним продюсером, виконавчим директором і поєднував це з акторською кар'єрою. У Юри дві освіти - за першою він інженер-електротехнік, а за другою економіст-підприємець".

Валентина Романенко, УП

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Теми: вибори Слуга народу


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