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Стефанчук поверне компенсацію за оренду квартири тещі. Але Арахамія – проти

Четвер, 21 листопада 2019, 12:25

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук хоче повернути державі всі компенсації, які він отримав на оренду житла.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам 21 листопада.

"Він усе робив законно. Там особиста є історія. Але він написав заяву на голову Верховної Ради, щоб усі його відшкодування повернули назад із його зарплати. Вчора", – сказав Арахамія.

Водночас голова фракції зазначив, що вважає це неправильним, адже Стефанчук "за законом усе робив нормально", адже нардепам, які не проживають у Києві, відшкодовують оренду житла.

"Він завжди орендував. Він міг би зараз жити в готелі "Київ", це було би дорожче. Ви б шось сказали? Не сказали. А зараз його намагаються покарати, за те що він правду написав? Це неправильно з точки зору етики", – не приховував емоцій Арахамія.

Він запевнив, що Стефанчук – "дуже порядна культурна інтелігентна людина", за яку Арахамія готовий "битись до останнього".

Арахамія, що переходив то на українську, то на російську, переконував журналістів, що вони роблять "історію з нічого".

"Знаєте, як раніше було би: він би просто вкрав 10 мільйонів, купив би особняк у Кончі Заспі, і сказав би (на публіку –ред.): "мені не потрібна зарплата". Ну хлопці!", – сказав голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо: 18 листопада громадський рух "Чесно" оприлюднив дані, згідно з якими, від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн

У списку фігурував також перший віцеспікер Руслан Стефанчук: за даними декларації за 2018 рік, він проживав у квартирі площею 101,8 кв.м, що належить Тетяні Ситарук (є матір'ю його дружини).

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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