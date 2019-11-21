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"Слуга народу" прозвітувала, скільки коштувало навчання у Трускавці

Четвер, 21 листопада 2019, 13:46
Слуга народу прозвітувала, скільки коштувало навчання у Трускавці

Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на дані фінансового звіту партії за ІІІ квартал

Деталі: Організовували навчання майбутніх нардепів через ТОВ "Бальнео-Тур", що отримало за свої послуги понад 7,7 мільйона гривень. До цієї суми входять і витрати на проживання.

За послуги Київської школи економіки "Слуга народу" сплатила майже 2,1 мільйона гривень.

Ще 145 тисяч гривень партія заплатила "Укрзалізниці" за проїзд.

Вартість тижневого навчання, трансферу, проживання й харчування в розрахунку на одного учасника становила приблизно 38 тисяч гривень.

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Передісторія:

  • Тренінг для "слуг народу" проходив з 29 липня по 4 серпня у Трускавці. У ньому взяли участь 263  народні обранці.
  • Вони мешкали у кількох трускавецьких готелях, зокрема в "Rixos-Прикарпаття" та "Mirotel".
  • Команда викладачів KSE впродовж тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.

  

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуосвіта
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