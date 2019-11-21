"Слуга народу" прозвітувала, скільки коштувало навчання у Трускавці
Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.
Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на дані фінансового звіту партії за ІІІ квартал
Деталі: Організовували навчання майбутніх нардепів через ТОВ "Бальнео-Тур", що отримало за свої послуги понад 7,7 мільйона гривень. До цієї суми входять і витрати на проживання.
За послуги Київської школи економіки "Слуга народу" сплатила майже 2,1 мільйона гривень.
Ще 145 тисяч гривень партія заплатила "Укрзалізниці" за проїзд.
Вартість тижневого навчання, трансферу, проживання й харчування в розрахунку на одного учасника становила приблизно 38 тисяч гривень.
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Передісторія:
- Тренінг для "слуг народу" проходив з 29 липня по 4 серпня у Трускавці. У ньому взяли участь 263 народні обранці.
- Вони мешкали у кількох трускавецьких готелях, зокрема в "Rixos-Прикарпаття" та "Mirotel".
- Команда викладачів KSE впродовж тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.
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