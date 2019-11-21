"Слуга народу" прозвітувала, скільки коштувало навчання у Трускавці

Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на дані фінансового звіту партії за ІІІ квартал

Деталі: Організовували навчання майбутніх нардепів через ТОВ "Бальнео-Тур", що отримало за свої послуги понад 7,7 мільйона гривень. До цієї суми входять і витрати на проживання.

За послуги Київської школи економіки "Слуга народу" сплатила майже 2,1 мільйона гривень.

Ще 145 тисяч гривень партія заплатила "Укрзалізниці" за проїзд.

Вартість тижневого навчання, трансферу, проживання й харчування в розрахунку на одного учасника становила приблизно 38 тисяч гривень.

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