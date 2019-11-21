"Слуга народу" прозвітувала, скільки коштувало навчання у Трускавці

1910 переглядів
Четвер, 21 листопада 2019, 14:46

Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на дані фінансового звіту партії за ІІІ квартал

Деталі: Організовували навчання майбутніх нардепів через ТОВ "Бальнео-Тур", що отримало за свої послуги понад 7,7 мільйона гривень. До цієї суми входять і витрати на проживання.

За послуги Київської школи економіки "Слуга народу" сплатила майже 2,1 мільйона гривень.

Ще 145 тисяч гривень партія заплатила "Укрзалізниці" за проїзд.

Вартість тижневого навчання, трансферу, проживання й харчування в розрахунку на одного учасника становила приблизно 38 тисяч гривень.

Читайте також: Активні, молоді, наївні. Чому і як навчались "слуги народу" в Трускавці

Передісторія:

  • Тренінг для "слуг народу" проходив з 29 липня по 4 серпня у Трускавці. У ньому взяли участь 263  народні обранці.
  • Вони мешкали у кількох трускавецьких готелях, зокрема в "Rixos-Прикарпаття" та "Mirotel".
  • Команда викладачів KSE впродовж тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.

  

Теми: Слуга народу освіта


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Стефанчук поверне компенсацію за оренду квартири тещі. Але Арахамія – проти 21 листопада 2019, 13:25
Арахамія – місцевій владі: Якщо нагинатимуть з Києва, "трахнемо їх як слід" 21 листопада 2019, 13:24
Арахамія заступився за "Юзіка": Він просто хоче навести порядок у Кривому Розі 21 листопада 2019, 12:50
Усі новини
Головні новини
Смерть ветерана АТО від побоїв: підозрюваним світить довічне
"Слуга народу" прозвітувала, скільки коштувало навчання у Трускавці
Арктичне повітря з морозами захоплює Україну: прогноз на найближчі дні
Арахамія – місцевій владі: Якщо нагинатимуть з Києва, "трахнемо їх як слід"
Усі новини
дослідження

Що може перешкодити нам подорожувати у космосі

психологія

7 міфів, які заважають вам звернутися до психолога

думка

Чи є загрозою біометричний паспорт? – пояснює православна церква