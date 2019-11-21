У Житомирі затримали росіянина, якого шукає Інтерпол за вбивство

812 переглядів
Четвер, 21 листопада 2019, 14:58

Оперативники Управління карного розшуку та бійці КОРДу затримали в Житомирі громадянина Росії, який перебуває в міжнародному розшуку за вбивство.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Поліція припускає, 30-річний чоловік є керівником однієї з груп терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і переховувався в Україні, щоб уникнути відповідальності.

Затриманий народився на Луганщині, тривалий час жив у Росії.

Правоохоронці вирішують питання про екстрадицію.

Що було раніше: 15 листопада Служба безпеки спільно з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США затримала на Київщині одного з ключових терористів "Ісламської держави" відомого як "Аль Бара Шишані".

 
 

Українська правда
Теми: поліція Інтерпол Житомир


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Знайшли застреленим депутата райради на Полтавщині 20 листопада 2019, 14:14
Лихач на Столичному шосе розігнався до 222 км за годину 20 листопада 2019, 13:52
Пенсіонер МВС з пістолетом напав на поліцію: рятував затриманого 20 листопада 2019, 12:25
Усі новини
Головні новини
Смерть ветерана АТО від побоїв: підозрюваним світить довічне
"Слуга народу" прозвітувала, скільки коштувало навчання у Трускавці
Арктичне повітря з морозами захоплює Україну: прогноз на найближчі дні
Арахамія – місцевій владі: Якщо нагинатимуть з Києва, "трахнемо їх як слід"
Усі новини
дослідження

Що може перешкодити нам подорожувати у космосі

психологія

7 міфів, які заважають вам звернутися до психолога

думка

Чи є загрозою біометричний паспорт? – пояснює православна церква