У Житомирі затримали росіянина, якого шукає Інтерпол за вбивство

Оперативники Управління карного розшуку та бійці КОРДу затримали в Житомирі громадянина Росії, який перебуває в міжнародному розшуку за вбивство.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Поліція припускає, 30-річний чоловік є керівником однієї з груп терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і переховувався в Україні, щоб уникнути відповідальності.

Затриманий народився на Луганщині, тривалий час жив у Росії.

Правоохоронці вирішують питання про екстрадицію.

Що було раніше: 15 листопада Служба безпеки спільно з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США затримала на Київщині одного з ключових терористів "Ісламської держави" відомого як "Аль Бара Шишані".