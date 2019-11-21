"Слуга народу" віддала бухгалтерію та юрпослуги на аутсорс

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Четвер, 21 листопада 2019, 18:53

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що наразі партія використовує послуги волонтерів, а для ведення бухгалтерії та юридичного супроводу залучають виконавців на умовах аутсорсу.

Джерело: коментар Корнієнка для УП

Пряма мова Корнієнка: "Ще з президентської кампанії ми спирались на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема "Команда Зе", головою якої я був.

Цей підхід зберігся і на парламентських виборах. А донедавна основна діяльність була якраз виборча і поствиборча (навчання у Трускавці, оплати за організацію якого, до речі, відображені).

Найближчим часом ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв'язку з розвитком партії, відкритті офісів по всій країні та партійного хабу в Києві.

Щодо основних сервісних функцій – бухгалтерія і юридичне обслуговування – то ми віддали свого часу ці послуги на аутсорс, про що є у звіті".

Що передувало: Комітет виборців України повідомив, що партія "Слуга народу", згідно з фінансовим звітом за III квартал, не наймала на роботу жодної особи та не витрачала кошти на заробітну плату.

Українська правда
Теми: Слуга народу


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