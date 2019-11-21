ООС: 4 обстріли від початку доби, 3 поранених
Впродовж 21 листопада збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Противник обстріляв позиції українських підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відбулось 2 обстріли. Неподалік Шумів окупаційні війська здійснили обстріл з протитанкового ракетного комплексу, біля Кіндрашівської-Нової – з підствольних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також здійснив 2 обстріли. Біля Водяного бойовики били з гармат БМП-1 та автоматичних гранатометів, а неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів.
Внаслідок обстрілів бойові травми отримали 3 військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.
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