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ООС: 4 обстріли від початку доби, 3 поранених

Четвер, 21 листопада 2019, 18:28

Впродовж 21 листопада збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Противник обстріляв позиції українських підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відбулось 2 обстріли. Неподалік Шумів окупаційні війська здійснили обстріл з протитанкового ракетного комплексу, біля Кіндрашівської-Нової – з підствольних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також здійснив 2 обстріли. Біля Водяного бойовики били з гармат БМП-1 та автоматичних гранатометів, а неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів бойові травми отримали 3 військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

Теми: ООСбойові дії
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