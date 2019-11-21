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Революція Гідності і протести в Гонконгу: активісти пікетували посольство Китаю в Києві

Четвер, 21 листопада 2019, 19:11

Активісти організації Free Hong Kong Center ("Центр вільного Гонконгу") провели пікет на підтримку учасників протестів у Гонконгу біля будівлі посольства Китайської Народної Республіки.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Акцію під назвою "Звільни Гонконг: Акція солідарності" навмисне організували в річницю початку Революції гідності. За словами організаторів, протестувальники в Гонконгу надихаються українським Євромайданом, тож пікет влаштували, щоб висловити солідарність із ними.

 

Пікетувальники вимагають від КНР зокрема звільнити арештованих протестувальників, розслідувати дії силовиків, змінити систему виборів, дозволивши гонконгцям самим обирати весь склад Законодавчої ради та провести перевибори губернатора. Ці вимоги аналогічні тим, які висувають самі мітингарі.

 

Крім того, Free Hong Kong Center закликає українську владу підтримати протестувальників Гонконгу.

На акцію прийшов, поміж інших, Piano Extremist – учасник Євромайдану, який став відомим завдяки своїй грі на піаніно під час протестів у Києві.

Голова Центру Артур Харитонов в коментарі Радіо Свобода заявив, що представники посольства Китаю вдавалися до тиску на організацію та погроз її членам. Посольство КНР наразі не коментувало заяву.

Нагадаємо:

  • Протести в Гонконгу розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян автономії до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний "спеціальний адміністративний регіон".

    У соцмережах події вже неодноразово порівнювали з протистоянням учасників Революції гідності й силовиків в Україні взимку 2013–2014 років.

    Протести тривають вже близько восьми місяців і останнім часом стали ще запеклішими. Їхні учасники зводять барикади, відбиваються від поліцейських "коктейлями Молотова", камінням із бруківки і стрілами.
    Натомість поліцейські застосовують сльозогінний газ, кийки та водомети. Активісти звинувачують поліцію в побитті та вбивствах.
  • 21 листопада в Україні відзначають День гідності і свободи – шосту річницю початку Революції гідності.

"Українська правда" в Threads

Теми: КитайакціїЄвромайданКиїв
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