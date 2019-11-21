Садовий каже, що не має 50 млн на заставу: Треба щось продавати

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у його сім'ї немає 50 мільйонів гривень для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.

Джерело: Громадське з посиланням на заяву Садового в ефірі ZAXID.NET.LIVE.

Пряма мова: "Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували.

Ви знаєте, моя декларація є публічна, все, що я маю. Подивіться — моя зарплата, те, що Катерина (дружина — ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина"

Деталі: На запитання, де він братиме гроші на внесення застави, міський голова відповів, що буде звертатися до людей.

Він додав, що можливо треба буде щось продавати.

Що було раніше: 21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

За даними Української правди, сторона обвинувачення буде клопотати про заставу для Андрія Садового в розмірі 50 мільйонів гривень.

Йдеться про "зловживання під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, які завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень".

Слідство встановило, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

У САП також повідомили, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради області, як земля сільськогосподарського призначення.

Посадовцям Львівської міськради інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ.

Земельна ділянка у 23 гектари на момент продажу в кінці 2015 року була спірною, бо не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське. Станом на 2015 рік на цій ділянці були людські городи, паї майже 300 мешканців Рясне-Руського.

Проте у 2017 році Львівська міськрада затвердила меморандум із Рясне-Руською сільською радою. Ухвалою встановлювалася межа Львова і спірна ділянка перейшла до Львова. Також громада села мала припинити протестувати проти будівництва на цій території індустріального парку компанією "СіТіПарк".

Правоохоронці вважають, що проєкт землеустрою, за яким ділянка відводиться під парк, "не відповідає за складом і змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних на дату його затвердження".

Зокрема, земельні ділянки розташовані або за межами Львова, або частково у Львові, але в межах земель колишнього колгоспу "Нове життя".

Передісторія:

У 2016 році генпрокурор Юрій Луценко заявив: "У вересні 2015 року Львівською міськрадою одному із суб'єктів господарювання було надано в оренду земельну ділянку площею 23 га, нормативно-грошова оцінка якої склала 140 мільйонів гривень. Вже через 3 місяці (у грудні того ж року) землю за особистим підписом голови міськради продали за ціною 52 мільйони гривень, що на 88 мільйонів менше її оцінки".

За версією слідства, у 2015-2016 рр., львівська мерія незаконно заволоділа землею, а потім продала її приватній фірмі втричі дешевше, ніж ринкова вартість.

Під договором купівлі-продажу землі стоїть особистий підпис Садового.

Станом на 2016 рік земля була спірною. Через те, що не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське.

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