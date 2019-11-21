У літака Стамбул - Одеса при посадці склалося шасі

У літака, який прибув до Одеси зі Стамбула, під час приземлення підломилася передня стійка шасі в результаті чого борт викотився за ВПС.

Джерело: Міжнародний аеропорт "Одеса"

Дослівно: "Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, котрий прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ЗПС підломив передню стійку шасі", - йдеться в повідомленні.

Деталі: Всіх 136 пасажирів евакуйовано. Зараз вони перебувають у залі терміналу.

У зв'язку аварією аеропорт "Одеса" призупинив виконання польотів до 01:00.