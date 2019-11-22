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Як в областях відзначили шосту річницю Революції Гідності

П'ятниця, 22 листопада 2019, 01:26

У шосту річницю подій Євромайдану, в День Гідності та Свободи по всій країні згадували буремні події зими 2014 року.

Джерело: "Українська правда", "Громадське"

Львів

З ранку до могил Героїв Небесної сотні на Личаківському кладовищі приходили люди, аби покласти квіти та запалити лампадки. Згодом в центрі Львова відбувся молебень. Також впродовж дня біля меморіалу Небесної сотні проходила мистецька акція "Музика майдану".

 

Харків

Харків'яни несли квіти до пам'ятних дошок Владиславу Зубенку та Євгену Котляру, які загинули від куль снайперів на Інститутській 20 лютого 2014 року. Вечері у центрі Харкова близько сотні людей зібралися на мітинг "Революція гідності триває". 

Луганська область

У тимчасовому центрі Луганської області, місті Сєвєродонецьк в День гідності та свободи відбувся святковий концерт класичної музики організований Луганською адміністрацією.

"Тогда цели были идти в Европу. Я считаю, что мы медленно, но идем. Но самое главное, что мы стали понимать, что мы единая Украина, как-то объединяться стали, дорожить ею. Во всяком случае, мы, луганчане", - сказала одна з учасниць заходу.

 

Одеса

В Одесі понад дві сотні людей зібралися під будівлею облдержадміністрації на акцію "Ми маємо гідність". Саме тут у лютому 2014-го активістів "Євромайдану" разом із журналістами побили "тітушки".

Запоріжжя

У Запоріжжі близько 300 осіб пройшли ходою до площі Героїв. Люди, загорнуті в державний стяг, співали Гімн та вигукували гасла "Україна - понад усе", "Героям слава".

Київ

На Майдані Незалежності відбулося віче "Ми маємо гідність". За даними МВС, до заходу долучилось щонайменше 5000 осіб.

На віче прийшли люди з портретами загиблих учасників Революції Гідності, вони співали реквієм "Пливе кача по Тисині".

Учасники заходу також співали гімн. Зі сцени поблизу Монумента Незалежності виступали учасники подій Євромайдану. На віче виступив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, ветеран АТО Ігор Мазур , колишній спікер ВР Руслан Кошулинський.

Учасники скандували "Герої не вмирають!" та хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих за незалежність України.

Теми: Майдан
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