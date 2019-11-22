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Іспанія розслідує можливий вплив Росії на протести в Каталонії — ЗМІ

П'ятниця, 22 листопада 2019, 05:29

Іспанські правоохоронці розслідують можливе втручання російських спецслужб у спробу Каталонії вийти зі складу країни.

Джерело: El País з посиланням на три джерела

Деталі: За словами співрозмовників, суддя Високого суду Іспанії Мануель Гарсія-Кастельйон почав закрите розслідування можливого втручання Росії, його доручили Головному інформаційному управлінню Нацполіції, яке спеціалізується на боротьбі з тероризмом.

Так, слідство має встановити, чи причетний так званий Підрозділ 29155 — група агентів з Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії — до дестабілізації Каталонії у 2017 році, коли регіон спробував вийти зі складу Іспанії в односторонньому порядку.

Нагадаємо:

  • Лідер Каталонії Кім Торра заявляє, що масові протести, які переросли в запеклі сутички з поліцією у регіоні, не припиняться, поки іспанський уряд не погодиться прислухатися до вимог сепаратистів.
  • Протести почалися після вироку Верховного суду Іспанії, який 14 жовтня засудив дев'ять політиків-сепаратистів з Каталонії до 9-13 років ув'язнення. На суді їх звинувачували в організації незаконного референдуму про незалежність в регіоні 2017 року. 

Теми: ІспаніяРосія
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