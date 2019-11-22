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ООС: бойовики відкривали вогонь з ПТРК

П'ятниця, 22 листопада 2019, 06:04
ООС: бойовики відкривали вогонь з ПТРК

21 листопада збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Окрім того зафіксовано вогонь з ПТРК.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 ворожих обстріли.

Дослівно: "Вчора, 21 листопада, внаслідок обстрілів, бойові травми отримали 3 військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано".


Теми: ООС
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