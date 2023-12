Маск представив Tesla Cybertruck, але броньоване скло розбилося

Керівник компанії Tesla Ілон Маск представив електричний пікап із футуристичним дизайном – Cybertruck.

Феєрична презентація відбулася в Лос-Анджелесі біля ракетного заводу Space X.

Маск написав у Twitter, що Tesla Cybertruck стане "офіційним вантажівкою Марса", а натхненням для її дизайну почасти став фільм "Шпигун, який мене любив" про Джеймса Бонда.

Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm