ЄСПЛ: Україна заплатить 25 тисяч через неналежні умови за ґратами і поведінку міліції
Україна програла у Європейському суді з прав людини дві справи за позовами українських громадян, які порушили закон.
Джерело: Укрінформ
Деталі: У справі "Смілянська проти України" ЄСПЛ зобов’язав державу виплатити позивачу 10 тисяч євро за нематеріальні збитки.
Суд визнав порушення Європейської конвенції з прав людини щодо умов тримання у СІЗО. Крім того, судді не побачили достатніх підстав для тримання Смілянської під вартою і визнали незаконним ненадання їй ліків.
У справі "Мельник проти України" Україну має виплатити заявнику 12 тисяч євро за нематеріальні збитки, 2760 євро судових витрат та 30 євро компенсації за поштові відправлення.
Суд вважає порушенням Європейської конвенції з прав людини неналежне поводження з особою у відділку міліції та неефективне розслідування цього факту в Україні. Також визнано порушеннями неналежні умови тримання Мельника в колоніях і примус його до зізнання у злочині.
Передісторія:
- У лютому 2011 року проти Вікторії Смілянської було порушене кримінальне провадження за підозрою у нелегальному придбанні, зберіганні та поширенні наркотиків.
- З січня до листопада 2011 року вона перебувала у Харківському СІЗО. Справу продовжує розглядати суд.
- Микола Мельник отримав судовий вирок за участь у пограбуванні в Києві у січні 2007 року. Мельник відбув термін ув'язнення і вийшов на волю в червні 2018 року.