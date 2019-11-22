ЄСПЛ: Україна заплатить 25 тисяч через неналежні умови за ґратами і поведінку міліції

Україна програла у Європейському суді з прав людини дві справи за позовами українських громадян, які порушили закон.

Джерело: Укрінформ

Деталі: У справі "Смілянська проти України" ЄСПЛ зобов’язав державу виплатити позивачу 10 тисяч євро за нематеріальні збитки.

Суд визнав порушення Європейської конвенції з прав людини щодо умов тримання у СІЗО. Крім того, судді не побачили достатніх підстав для тримання Смілянської під вартою і визнали незаконним ненадання їй ліків.

У справі "Мельник проти України" Україну має виплатити заявнику 12 тисяч євро за нематеріальні збитки, 2760 євро судових витрат та 30 євро компенсації за поштові відправлення.

Суд вважає порушенням Європейської конвенції з прав людини неналежне поводження з особою у відділку міліції та неефективне розслідування цього факту в Україні. Також визнано порушеннями неналежні умови тримання Мельника в колоніях і примус його до зізнання у злочині.

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