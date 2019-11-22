В Антарктиці запалять свічки на вшанування жертв Голодомору

Учасники української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський" запалять 12 свічок на вшанування жертв Голодомору.

Джерело: сайт Національного антарктичного наукового центру, КМДА

Деталі: Всеукраїнська акція "Запали свічку" пройде і за 15 тисяч кілометрів від Києва, на антарктичній станції "Академік Вернадський". Цієї суботи 12 полярників – команда 24-ої української антарктичної експедиції – збереться разом і запалить 12 свічок, згадуючи понад 7 мільйонів українців, які в 1932-1933 рр. загинули від штучного голоду, влаштованого комуністичним сталінським режимом.

За словами начальника станції Ігора Дикого, команда полярників вирішила провести цю жалобну акцію не за місцевим часом, а за київським, разом з усією Україною. Отже, з огляду на різницю в часі, полярники запалять свічки, коли в цій частині крижаного континенту буде 11-та година ранку.

До Дня пам’яті жертв голодоморів, який відзначають щороку в четверту суботу листопада, жалобні заходи відбудуться й у столиці: поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція "Засвіти свічку".

Офіційні жалобні заходи за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей відбудуться на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" (вул. Лаврська, 3).

Цього дня о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію "Засвіти свічку". У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

Цієї суботи на території Києва приспустять державний прапор України. Також обмежать проведення заходів розважального змісту та внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

Довідково:

Голодомор – це геноцид українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом з наміром знищити цілком чи частково українську національну групу. Ця кваліфікація випливає із Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього" та Закону України "Про Голодомор 1932–1933 років в Україні" від 28 листопада 2006 року.

Всесоюзна комуністична парія (більшовиків) та уряд СРСР у 1932-1933 роках організували штучний голод на території Української РСР та Кубані. Щоб унеможливити супротив українців становленню й утвердженню комуністичного тоталітарного режиму, восени 1932 року комуністи розпочали спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод.

Унаслідок умисного утворення умов, несумісних із життям, за кілька місяців у 1932-1933 роках в Україні загинули мільйони людей.

Традиційно, в четверту суботу листопада, о 16:00, пам’ять про понад 7 мільйонів українців, вбитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію "Свічка у вікні", запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейс.