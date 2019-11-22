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Голова "Слуги народу" про зливи в Telegram: "Темний лицар" хоче все розвалити

П'ятниця, 22 листопада 2019, 11:35

Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що анонімні телеграм-канали викривального характеру намагаються "пошматувати" монобільшість.

Про це він сказав в інтерв’ю НВ.

На запитання, чи шукали, хто в "Слузі народу" може вести телеграм-канал "Темного лицаря", на якому регулярно з’являється внутрішньофракційна інформація, Корнієнко відповів: "Ми іноді, по приколу, запитуємо у Дубінського або Бужанського (мажоритарників – ред.): "Ну, покажи телефон!" Саня (Дубінський), звичайно, з цього зробив новину, як завжди".

"У Темного лицаря багато інформації відповідає дійсності. Але акценти часто змінені. Простежується лінія: нічого у них не вийде, дохле діло", – зазначив Корнієнко.

"Ще потрібно з’ясувати: це один депутат робить або хтось із наших колег зливає інформацію із загального чату, а Темний лицар на її основі створює контент. Можливо, це група авторів або група депутатів", – додав він.

"Є ще такий канал Зелений слоник, він не дуже поширений, але теж пише інсайди зсередини фракції. А є поверхневі канали, які беруть новину і перетворюють в чутки", – сказав керівник "Слуги народу".

На запитання, чи виженуть тих, хто пише під псевдо "Темний лицар" чи зливає інформацію, Корнієнко відповів:  "А за що виганяти? Фракція буде вирішувати. Нехай ця людина пояснить мотиви – і в чому була цінність".

"Я не знаю, як би я в такому випадку проголосував. При цьому у Темного лицаря присутній мотив: розвалити все. Можливо, це маневр, щоб тримати нас в тонусі", – сказав він.

За словами Корнієнко, "тримати в тонусі" партію намагається багато хто: "Деякі – для того, щоб розвалити. Це, в першу чергу, ідеологічно ворожі сили, інспіровані ззовні".

На запитання, чи це росіяни, голова президентської партії відповів: "Щось з ними пов’язане. Навряд чи в Ольгино (російська "ботоферма", що працює на Кремль – ред.) сидить певна група, яка цим займається, хоча, може й так. Швидше за все, це місцевий відділ, який цим займається. Принаймні, від них від усіх (телеграм-каналів) йде така лінія – нас пошматувати".

Крім того, Корнієнко прокоментував листування Миколи Тищенка з пранкерами – "Джокером", у якому депутат "Слуги народу" згадує виплати депутатам.

"Це його справа, його листування. Тема з Джокером десь у чомусь фейкова. Це відомі інструменти по дискредитації. Краще було б, щоб Микола відповідав. Коментувати анонімів про нібито листування з нашим депутатом – це питання риторичне і далеко нас не заведе", – сказав лідер партії.

Читайте також: Захиститись від Джокерів. Як пранкери зливають листування

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Радасоцмережі
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