Одеський аеропорт призупинив польоти через зламані шасі літака зі Стамбула
Міжнародний аеропорт Одеси призупинив обслуговування рейсів у зв'язку з поломкою шасі під час посадки літака TK 467 авіакомпанії Turkish Airlines 21 листопада ввечері.
Джерело: аеропорт "Одеса" в Facebook
Текст повідомлення: "Служби аеропорту проводять необхідні заходи з евакуації пошкодженого літака зі смуги.
В Одесу їдуть інженери авіакомпанії зі спеціальним обладнанням для транспортування повітряного судна.
У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" призупинив повітряний рух до 18:00".
Деталі: Крім того, в пресслужбі аеропорту повідомили, що комісія продовжує розслідувати причини інциденту. За попередніми висновками фахівців, невдала посадка сталася через сильний боковий вітер (до 17 м/с).
Що передувало: 21 листопада о 20:55 у літака, що слідував маршрутом Стамбул-Одеса, під час приземлення підломилася передня стійка шасі.
Борт викотився за злітну смугу.