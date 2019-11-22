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Одеський аеропорт призупинив польоти через зламані шасі літака зі Стамбула

П'ятниця, 22 листопада 2019, 11:59

Міжнародний аеропорт Одеси призупинив обслуговування рейсів у зв'язку з поломкою шасі під час посадки літака TK 467 авіакомпанії Turkish Airlines 21 листопада ввечері.

Джерело: аеропорт "Одеса" в Facebook

Текст повідомлення: "Служби аеропорту проводять необхідні заходи з евакуації пошкодженого літака зі смуги.

В Одесу їдуть інженери авіакомпанії зі спеціальним обладнанням для транспортування повітряного судна.

У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" призупинив повітряний рух до 18:00".

Деталі: Крім того, в пресслужбі аеропорту повідомили, що комісія продовжує розслідувати причини інциденту. За попередніми висновками фахівців, невдала посадка сталася через сильний боковий вітер (до 17 м/с).

Що передувало: 21 листопада о 20:55 у літака, що слідував маршрутом Стамбул-Одеса, під час приземлення підломилася передня стійка шасі

Борт викотився за злітну смугу.

 
цтп

Українська правда
Теми: Одесааеропорт
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