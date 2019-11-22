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У мерію Одеси нагрянули з обшуками СБУ і ГПУ

П'ятниця, 22 листопада 2019, 12:11

Співробітники СБУ і Генпрокуратури проводять слідчі дії в будівлі мерії Одеси на Думській площі і в муніципальному департаменті фінансів.

Джерело: "Думская"

Деталі: За даними видання, слідчі вилучають документи в департаменті фінансів і юридичному департаменті. Ще обшукують приміщення департаменту з організації роботи міськради. В рамках якого кримінального провадження проводяться обшуки, не повідомляється.

Уточнено: Раніше в новині повідомлялося, що обшуки проводять і працівники Державного бюро розслідувань.Прессекретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила "Українській правді", що ДБР не бере участь у цих слідчих діях.

UPD: Пізніше СБУ пояснила обшуки в мерії Одеси: Керівництво департаментів мерії Одеси привласнило 100 мільйонів гривень через створення штучної кредитної заборгованості.

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Теми: Одеса
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