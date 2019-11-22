У мерію Одеси нагрянули з обшуками СБУ і ГПУ

6890 переглядів
П'ятниця, 22 листопада 2019, 13:11

Співробітники СБУ і Генпрокуратури проводять слідчі дії в будівлі мерії Одеси на Думській площі і в муніципальному департаменті фінансів.

Джерело: "Думская"

Деталі: За даними видання, слідчі вилучають документи в департаменті фінансів і юридичному департаменті. Ще обшукують приміщення департаменту з організації роботи міськради. В рамках якого кримінального провадження проводяться обшуки, не повідомляється.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Служби безпеки.

Уточнено: Раніше в новині повідомлялося, що обшуки проводять і працівники Державного бюро розслідувань.Прессекретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила "Українській правді", що ДБР не бере участь у цих слідчих діях.

Теми: Одеса


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Одеський "медуніверситет": корупція за лаштунками 22 листопада 2019, 14:00
Одеський аеропорт призупинив польоти через зламані шасі літака зі Стамбула 22 листопада 2019, 12:59
Під Одесою танкер викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися 22 листопада 2019, 12:10
Усі новини
Головні новини
"На посаду через ліжко": міністр Криклій хоче звільнити скандальну заступницю
Аварія танкера під Одесою: екіпаж врятували
Коломойському законодавчо заборонять повернути Приватбанк
Бахматюка оголосили в розшук
Усі новини
їжа

10 продуктів, які сподобаються вашому мозку

Кіно

Що подивитись: 10 найкращих мінісеріалів 2010-х

Лайфхаки

Як проводити менше часу у смартфоні: 10 простих способів