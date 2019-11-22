У мерію Одеси нагрянули з обшуками СБУ і ГПУ

Співробітники СБУ і Генпрокуратури проводять слідчі дії в будівлі мерії Одеси на Думській площі і в муніципальному департаменті фінансів.

Джерело: "Думская"

Деталі: За даними видання, слідчі вилучають документи в департаменті фінансів і юридичному департаменті. Ще обшукують приміщення департаменту з організації роботи міськради. В рамках якого кримінального провадження проводяться обшуки, не повідомляється.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Служби безпеки.

Уточнено: Раніше в новині повідомлялося, що обшуки проводять і працівники Державного бюро розслідувань.Прессекретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила "Українській правді", що ДБР не бере участь у цих слідчих діях.