Корнієнко запевняє, що Офіс президента вже не дає завдань монобільшості

Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заперечує, що голова Офісу президента Андрій Богдан вказує фракції "Слуга народу", як голосувати у Верховній Раді.

Про це він сказав в інтерв’ю НВ, коментуючи відповідні заяви виключеного з фракції Антона Полякова.

"Окремої вертикалі управління депутатами у нього (Богдана – ред.) немає. У нас діє власна вертикаль і горизонталь. Дай Бог, щоб вона ще якісно працювала", – сказав Корнієнко.

"Андрій (Богдан) брав участь у засіданнях фракції неодноразово, але не в кожному з них. Менше, ніж у половині. Всі випадки, коли він був на фракції, – це коли на засідання приходив президент. У Андрія Йосиповича завжди активна позиція по життю, і в цих справах так він себе проявляв: відповідав на питання і задавав зустрічні депутатам. Це теж нормальний процес", – сказав він.

Корнієнко не згоден, що стиль управління Володимира Зеленського схожий на стиль Петра Порошенка, коли Адміністрація президента спускала свої рішення до Верховної Ради та до Кабміну.

"Таке бачення влади пов’язано з "турборежимом". Особливо з його запуском. Але зараз вже не так", – завив голова партії "Слуга народу".

"Чому було схоже? Тому що все йшло з ОП. Влітку заступниками керівника ОП були нинішній глава уряду Олексій Гончарук та генпрокурор Руслан Рябошапка. Тепер вони розійшлися по окремих структурах. І зараз Офіс не дає завдань", – сказав Корнієнко.

Він додав: "Коли президент підписав указ з новим переліком завдань для уряду, то в більшості (пунктів) це обговорювалося з урядом".

"Верховна Рада має свою власну суб'єктність. Є пропозиції, які виходять із комітетів Ради, що йдуть в ОП", – сказав Корнієнко і за приклад згадав земельну реформу, яку обговорювали в усіх будівлях "урядового кварталу".

"Є робоча група комунікативно-сенсова і організаційна. Туди входять люди з Кабміну, починаючи від Гончарука і закінчуючи заступниками Милованова, депутати з профільного комітету і керівництво фракції – наприклад, я. Ось цей весь хорал в 20 людей обговорює, як комунікувати реформу з депутатами і стейкхолдерами: що робити на закиди, що йдуть від політичних опонентів", – сказав Корнієнко.

"Якби це було за системою минулої влади, то було б директивно, а тут спрацював наш принцип окремих груп, створений на президентській кампанії і продовжує працювати", – додав він.

На запитання, чи може керівництво фракції відмовити "Офісу президента", Корнієнко відповів: "Ми не говоримо "Ні", ми говоримо реальну ситуацію".

"Ми як керівництво фракції говоримо ОП: є така ситуація не вистачає голосів. Кейси, пов’язані з пошуком компромісів, були навколо однієї або максимум двох проблем, що стосувалися всіх. Ми доносимо цю інформацію в Офіс, обговорюємо і знаходимо рішення. Дуже часто це треба обговорювати не зовсім з Офісом, а з авторами закону", – сказав він.